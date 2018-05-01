Стали известны три главные звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф и определила тройку главных звёзд, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим игроком дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка в игре с «Бостон Брюинз» (4:2, 1-1 в серии).

Второй звездой дня признан форвард «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, ставший автором победной шайбы в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ, 2-1). Также на счету шведского хоккеиста результативная передача.

Замкнул тройку лучших партнёр Карлссона — нападающий Джонатан Маршессо, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Сан-Хосе».