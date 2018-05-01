«Сибирь» объявила об уходе Салака, Энлунда и ещё 11 игроков

«Сибирь» на официальном сайте опубликовала список официально покинувших команду хоккеистов. В него вошли 13 игроков, в том числе все легионеры клуба: Александр Салак, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Йонас Энлунд, Рок Тичар и Симон Энеруд.

Полный список игроков, покинувших клуб.

Вратарь: Александр Салак;

Защитники: Кирилл Воробьёв, Андрей Ермаков;

Нападающие: Степан Санников, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Сергей Коньков, Йонас Энлунд, Артём Артёмов, Вячеслав Основин, Рок Тичар, Денис Горбунов, Симон Энеруд.

Ранее стало известно, что клуб пополнили иностранные нападающие — француз Шарль Бертран, финны Юлиус Юнттила и Юкка Пелтола, а также канадский голкипер Дэнни Тейлор.