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В состав России на ЧМ не вошёл ни один обладатель Кубка Гагарина-2018

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
В состав России на ЧМ не вошёл ни один обладатель Кубка Гагарина-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Федерация хоккея России на своём официальном сайте объявила состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов.

Примечательно, что в состав не вошёл ни один игрок казанского «Ак Барса», который является действующим обладателем Кубка Гагарина. По итогам Евротура были отцеплены нападающие Станислав Галиев и Владимир Ткачёв, из-за травм пропустят мировое первенство защитники Василий Токранов и Альберт Яруллин. Не получил вызова в национальную команду голкипер Эмиль Гарипов.

Состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2018 года
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