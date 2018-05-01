Ткачёв — о непопадании в состав России: относительно правильное решение

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв прокомментировал своё непопадание в состав сборной России для участия в чемпионате мира 2018 года.

«Везде есть свои минусы и свои плюсы. Из «Ак Барса», выигравшего Кубок Гагарина, ни одного человека? Видимо, может так быть. Сейчас общались со Стасом Галиевым, его тоже не вызвали. Ничего страшного. Ему сказали два дня назад, а мне – сегодня.

Обиды у меня нет. Такова жизнь, нормальная ситуация. Поблагодарили за работу, на этом всё. Не я определяю состав. Сказали, что был сложный сезон и лучше мне отдохнуть. Так что относительно правильное решение», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.