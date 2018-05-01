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14 олимпийских чемпионов вошли в состав сборной России на ЧМ-2018

14 олимпийских чемпионов вошли в состав сборной России на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Федерация хоккея России на своём официальном сайте объявила расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов. Финальная заявка на чемпионат мира включает в себя 3 голкиперов и 22 полевых игрока.

В состав национальной команды вошли 14 олимпийских чемпионов. Это вратари Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестёркин (СКА), защитники Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Владислав Гавриков и Егор Яковлев (все — СКА), а также нападающие Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов (все — ЦСКА).

Состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2018 года
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