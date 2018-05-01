«Спартак» объявил об уходе Кирилла Кольцова и ещё 10 игроков

Московский «Спартак» в своём «инстаграме» объявил об уходе из команды защитника Кирилла Кольцова и ещё 10 хоккеистов.

«Вратари Маркус Свенссон и Денис Синягин, защитники Кирилл Свиязов, Алексей Бондарев, Вилле Лаюнен, Кольцов и Олег Звягин, нападающие Игорь Мирнов, Никита Шацкий и Евгений Орлов после окончания срока действия контрактов покидают «Спартак» Форвард Лукаш Радил, чей контракт со «Спартаком» также завершился 30 апреля, принял решение продолжить карьеру в Национальной хоккейной Лиге. «Спартак» благодарит игроков за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в официальном заявлении клуба.