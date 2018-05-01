Форварды «Амура» Алексей Бывальцев и Олег Ли обменяны в СКА

«Амур» и СКА произвели обмен, в результате которого в клуб из Санкт-Петербурга переходят форварды Алексей Бывальцев и Олег Ли, информирует официальный сайт хабаровского клуба. «Тигры» получили за игроков денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 24-летний Бывальцев стал лучшим бомбардиром «Амура», набрав 43 (19+24) очка в 56 матчах регулярного сезона. В 5 матчах Кубка Гагарина Бывальцев не отметился результативными баллами.



27-летний Ли в прошедшем сезоне забросил 10 шайб и сделал 19 голевых передач в 54 играх «регулярки», в 5 матчах плей-офф на его счету 1 результативная передача.