Дацюк будет капитаном сборной России на чемпионате мира в Дании

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк будет капитаном сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года, сообщил исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Илья Воробьёв.

Ассистентами Дацюка станут нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и форвард ЦСКА Сергей Андронов.

Мировое первенство пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В состав национальной команды вошли 14 олимпийских чемпионов. Это вратари Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестёркин (СКА), защитники Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Владислав Гавриков и Егор Яковлев (все — СКА), а также нападающие Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов (все — ЦСКА).

