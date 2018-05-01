Зайцев — о ЧМ: у соперников хорошие составы, сильные хоккеисты приехали сыграть

Защитник сборной России Никита Зайцев поделился эмоциями от попадания в состав национальной команды на чемпионат мира в Дании.

«Настроение хорошее, начинаю приходить в себя. Проходит акклиматизация. Сегодня покатался. Чемпионат мира – хороший турнир, сильные хоккеисты туда приедут играть, будет интересно. Сезон ещё не закончился, оценивать его пока рано. Похудел ли я? Да, немного. Рад попасть в сборную, видеть русских ребят, общаться с ними. Жду турнир с нетерпением. Мандража в сборной никакого нет. Нормальная рабочая атмосфера.

В «Торонто» отпустили быстро. Прошёл медобследование, после чего поехал. У многих ребят были травмы, но мне повезло, я закончил вот так. Не знаю, что изменилось в сборной после Знарка. Я тут первый день, ни одной игры ещё не провёл. У соперников составы хорошие. У шведов, у канадцев. Турнир в Европе, будет интересно, все страны хотят проявить себя», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.