Источник: Гусев из-за болезни пропустит первые игры чемпионата мира

Как сообщает «Р-Спорт», форвард сборной России Никита Гусев из-за болезни пропустит первые матчи чемпионата мира, хоккеист полетит в Данию позже отдельно от команды. Гусев пропустил шведский этап Евротура (26-29 апреля).

Чемпионат мира пройдёт с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Сегодня, 1 мая, были названы имена 26 игроков, отправляющихся в составе команды на турнир.

Ранее Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором говорится, что хоккеист проходит курс реабилитации и в ближайшее время присоединится к национальной команде.

ФХР: Гусев проходит курс реабилитации и присоединится к сборной со дня на день