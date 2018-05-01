Источник: Гусев из-за болезни пропустит первые игры чемпионата мира

Как сообщает «Р-Спорт», форвард сборной России Никита Гусев из-за болезни пропустит первые матчи чемпионата мира, хоккеист полетит в Данию позже отдельно от команды. Гусев пропустил шведский этап Евротура (26-29 апреля).
Чемпионат мира пройдёт с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Сегодня, 1 мая, были названы имена 26 игроков, отправляющихся в составе команды на турнир.
Ранее Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором говорится, что хоккеист проходит курс реабилитации и в ближайшее время присоединится к национальной команде.
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