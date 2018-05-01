Шведский защитник Максим Матушкин стал игроком «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт на один сезон со шведским защитником Максимом Матушкиным, информирует KHL Media Team. Максим Матушкин — сын известного белорусского хоккеиста Игоря Матушкина, участника двух ОИ.



28-летний хоккеист в сезоне-2017/18 выступал за финский хоккейный клуб «Эссят». В 60 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности "+1" и 70 минутах штрафного времени. В плей-офф Матушкин в семи играх заработал 3 (1+2) очка и 16 минут штрафа.

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