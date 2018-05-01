Защитник Лауридсен останется в «Йокерите» ещё на два сезона

Финский «Йокерит» подписал двухлетний контракт с защитником Оливером Лауридсеном, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
29-летний Лауридсен — твёрдый игрок основного состава «Йокерита». В регулярном чемпионате—2017/18 он провёл 54 игры, заработав 4 (1+3) очка при 38 минутах штрафа. В розыгрыше Кубка Гагарина защитник провёл 11 встреч, отдав одну результативную передачу и получив 14 штрафных минут.
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