Агент Валиева: с «Монреалем» переговоров не было, слухи о КХЛ — просто разговоры

Дэн Мильштейн, агент защитника «Монреаль Канадиенс» Рината Валиева, рассказал о вариантах продолжения карьеры для своего клиента. Права на игрока в КХЛ принадлежат «Ак Барсу». За основную команду «Монреаля» в сезоне-2017/18 Валиев сыграл два матча, не отметившись результативными баллами.



«Мы даже не начинали переговоров с «Монреалем». Ещё не рассматривали вариантов на следующий сезон. Мы это будем делать не раньше июня. Слухи о грядущем возвращении Валиева в КХЛ — это просто разговоры. Ни я, ни Ринат, ни «Монреаль» ещё даже не разговаривали относительно будущего. Он закончил сезон и поехал отдыхать. Валиев был обменян из «Торонто» в «Канадиенс», здорово себя проявил. Потом случилась травма, поэтому сезон для него закончился. Повторюсь, все варианты будут обсуждаться не раньше июня», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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