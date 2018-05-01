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«Салават Юлаев» покинули Александр Логинов и Дмитрий Саюстов

«Салават Юлаев» покинули Александр Логинов и Дмитрий Саюстов
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на своём официальном сайте сообщил, что команду покинут защитник Александр Логинов и нападающий Дмитрий Саюстов.

Клуб покидают также Денис Безруков, Владислав Власов, Егор Залитов, Ранис Миргалиев, Алексей Платонов, Александр Ренев, Егор Сорокин и Эрик Хасанов. Квалификационные предложения приняли Ильдар Абдеев, Михаил Котляревский и Павел Синявский.

Ещё шесть хоккеистов получили квалификационные предложения и выходят на рынок в статусе ограниченно свободных агентов. Это Илья Баранов, Владимир Бобылев, Антон Пачин, Артём Пименов, Павел Хомченко и Кирилл Цулыгин.

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