Ягр может перейти в клуб владельца «Лос-Анджелеса»

Чешский нападающий Яромир Ягр провёл переговоры с немецким клубом «Айсбэрэн», информирует Sport 1. Владельцем клуба является немецкий бизнесмен Филипп Аншютц, который является также совладельцем «Лос-Анджелес Кингз».



Ягр начинал сезон-2017/18 в клубе НХЛ «Калгари Флэймз», но покинул команду после 22 матчей, в которых отметился 7 (1+6) очками. После этого он отправился в аренду в «Кладно», где из-за различных травм провёл только 15 матчей, отметившись 4 (0+4) очками.



Напомним, 46-летний форвард рассматривает в качестве продолжения карьеры также игру в чешском «Кладно», который ему принадлежит.