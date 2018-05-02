Россияне в плей-офф НХЛ: Малкин неудачно вернулся после травмы, 2 очка Овечкина

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии). Российский форвард стал автором победной шайбы за 67 секунд до конца матча. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы, отметился результативной передачей, но заработал показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 20 минут 39 секунд в составе гостей, заблокировал три броска, провёл 3 силовых приёма и записал на свой счёт голевую передачу. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+1
|2
|2
|4
|0
|-
|20.24
|2-1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|4
|0
|33%
|21.34
|2-1
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-2
|2
|2
|3
|0
|70%
|19.07
|1-2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|0
|3
|3
|-
|20.39
|2-1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|09.41
|1-2