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Россияне в плей-офф НХЛ: Малкин неудачно вернулся после травмы, 2 очка Овечкина

Россияне в плей-офф НХЛ: Малкин неудачно вернулся после травмы, 2 очка Овечкина
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии). Российский форвард стал автором победной шайбы за 67 секунд до конца матча. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы, отметился результативной передачей, но заработал показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 20 минут 39 секунд в составе гостей, заблокировал три броска, провёл 3 силовых приёма и записал на свой счёт голевую передачу. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+12240-20.242-1
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00024033%21.342-1
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-2223070%19.071-2
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+10033-20.392-1
Емелин (з)«Нэшвилл»0+000000-09.411-2
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