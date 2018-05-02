Россияне в плей-офф НХЛ: Малкин неудачно вернулся после травмы, 2 очка Овечкина

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии). Российский форвард стал автором победной шайбы за 67 секунд до конца матча. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы, отметился результативной передачей, но заработал показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 20 минут 39 секунд в составе гостей, заблокировал три броска, провёл 3 силовых приёма и записал на свой счёт голевую передачу. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 +1 2 2 4 0 - 20.24 2-1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 4 0 33% 21.34 2-1 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 -2 2 2 3 0 70% 19.07 1-2 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 +1 0 0 3 3 - 20.39 2-1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+0 0 0 0 0 0 - 09.41 1-2