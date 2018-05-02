«Твиттер» «Нефтехимика» — о Полашеке: самая крутая борода КХЛ теперь у нас

Официальный «твиттер» «Нефтехимика» поприветствовал чешского защитника Адама Полашека, который сегодня, 2 мая, официально стал игроком нижнекамского клуба.

«Мы рады приветствовать Адама в нашей «стае»! Самая крутая борода КХЛ теперь у нас», — сообщается в официальном аккаунте клуба.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» нижнекамского «Нефтехимика».

За карьеру в КХЛ Полашек сыграл 110 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 30 голевых передач, заработав «+4». В данный момент хоккеист готовится к чемпионату мира в Дании в составе национальной команды.