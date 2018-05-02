Э. Галимов: у КХЛ своя политика, но лучше бы убрали «Куньлунь», зачем он нужен?

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов прокомментировал слухи об исключении нижнекамского клуба из состава участников КХЛ, которые циркулировали перед стартом минувшего сезона.

«Задумывался, конечно, но от тебя мало что зависит, если лига примет такое решение. Конечно, не хочется, чтобы Нижнекамск, играющий в КХЛ все сезоны, лишался хоккея. Это неправильно. То же самое «Лада» или Новокузнецк. Лучше бы убрали «Куньлунь Ред Стар» какой-нибудь, зачем он нужен? У КХЛ своя политика, но, по-моему, лучше исключить «Куньлунь», чем убирать свои клубы», — цитирует Галимова «Спорт Бизнес Online».