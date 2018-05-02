Бывший защитник «Ак Барса» Атте Охтамаа продолжит карьеру в «Кярпяте», информирует официальный сайт финского клуба.

«Ты всегда стараешься думать о своём будущем. Сейчас у меня есть ощущение, что «Кярпят» станет следующим шагом в моём хоккейном развитии», — сказал Охтамаа местным СМИ.

«Атте — это значительная часть нашего будущего. Он действительно значимый игрок для нас. Когда речь заходит о лучшей обороне в КХЛ, то он расскажет вам всё, что об этом нужно знать», — сказал директор финского клуба Харри Ахо.

Охтамаа уже выступал за «Кярпят» на протяжении семи сезонов (2007-2014). В минувшем сезоне 30-летний защитник набрал 6 (3+3) очков в 47 матчах регулярного сезона КХЛ, в 19 играх плей-офф на его счету 6 (1+5) баллов. Также Охтамаа был признан лучшим защитником финала Кубка Гагарина.