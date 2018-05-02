Бывший игрок «Сибири» Артёмов пополнил состав минского «Динамо»

Бывший игрок «Сибири» Артём Артёмов пополнил состав минского «Динамо», информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий забросил 2 шайбы в 13 матчах регулярного сезона при показателе полезности «-1» и 6 штрафных минутах.

За карьеру в КХЛ Артёмов набрал 6 (2+4) очков в 41 матче при полезности «-3» и 19 минутах штрафа. Следующий сезон станет для российского форварда третьим в профессиональной карьере.

Артёмов привлекался в сборную России до 16 лет, а также рассматривался в качестве одного из кандидатов на поездку на молодёжный чемпионат мира 2016 года.