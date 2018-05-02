Далин и Андерссон получили дисквалификации за инцидент в финале МЧМ-2018

Ряд игроков молодёжной сборной Швеции решением дисциплинарной панели ИИХФ получили дисквалификации на матчи молодёжного чемпионата мира 2019 года за инцидент, произошедший во время церемонии награждения МЧМ-2018, когда молодые шведы не сумели сдержать своё разочарование после поражения от Канады (1:3).

Капитан той команды Лиас Андерссон дисквалифицирован на четыре матча, форварды Аксель Юнссон Фьелльбю и Йеспер Боквист, а также защитник Расмус Далин и голкипер Улле Эрикссон пропустят по две игры в том случае, если будут находиться в заявке шведской сборной на турнир.

Хоккеисты наказаны за то, что сняли серебряные медали сразу после того, как они были ими награждены. Согласно регламенту, они должны были пройти со своими медалями через микст-зону. В объяснении ИИХФ отмечается, что таким образом хоккеисты нарушили спортивные ценности и проявили неуважение к зрителям.

В заявлении ИИХФ также отмечается, что полученные дисквалификации не распространяются на взрослый чемпионат мира, таким образом, Лиас Андерссон имеет право участвовать в дебютном матче шведской национальной команды в Дании.

Также санкции применены и к тренерскому штабу команды. Главный тренер Томас Монтцен отстранён на первые три матча следующего турнира, его помощники Ницце Ланден и Хенрик Стридх – на два.