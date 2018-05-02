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Сочетания сборной России по хоккею на первой тренировке в Дании

Сочетания сборной России по хоккею на первой тренировке в Дании
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России провела вечернюю тренировку в Копенгагене. Российская команда стартует на мировом первенстве послезавтра, 4 мая, игрой с Францией. Подопечные Ильи Воробьёва занимались в следующих сочетаниях:

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Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин;

«Красные»: Нестеров — Зайцев, Капризов — Дацюк — Дадонов;

«Белые»: Гавриков — Киселевич, Григоренко — Анисимов — Бучневич;

«Синие»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов;

«Зелёные»: Трямкин — Хафизуллин, Бывальцев — Каблуков — Михеев, Сошников;

Без звена: Барабанов.

Никита Гусев проходит курс реабилитации и присоединится к национальной команде позднее.

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Очень хочется, чтобы Кошечкин и Ко доказали обратное.
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