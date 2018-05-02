Шэн — о переходе в «Салават»: сыграть за родной клуб — мечта детства

Новичок «Салавата Юлаева», нападающий Павел Шэн прокомментировал свой переход из ханты-мансийской «Югры». Хоккеист пополнил состав уфимской команды в результате обмена на денежную компенсацию.

«Эмоции самые положительные, ведь у меня с детства была маленькая мечта – сыграть за родной клуб на высоком уровне. Был очень рад, что «Салават Юлаев» заинтересован во мне. Я очень ждал этого перехода. Первоначальная цель – это, конечно, закрепиться в составе основной команды. Буду прилагать все усилия, чтобы помочь команде выиграть кубок Гагарина», — цитирует Шэна пресс-служба «Салавата Юлаева».