Кросби: «Питтсбург» хочет улучшить некоторые вещи, что типично для любой серии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от четвёртого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2 в серии), который состоится в ночь на 4 мая по Москве.

«Не думаю, что что-то беспокоит игроков «Питтсбурга». Да, есть вещи, которые нужно убрать, есть вещи, которые нужно подправить в ходе серии. Поэтому, безусловно, «Питтсбург» хочет улучшить определённые моменты, но думаю, что это довольно типично для любой серии», — цитирует Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.