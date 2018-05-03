В НХЛ определены номинанты на «Кинг Клэнси Трофи»

Национальная хоккейная лига представила имена номинантов на приз игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Приз был подарен лиге в 1988 году советом директоров НХЛ в память о Фрэнке (Кинге) Клэнси, бывшем игроке и тренере «Торонто Мейпл Лифс».

На приз «Кинг Клэнси Трофи» претендуют братья Даниэль и Хенрик Седины («Ванкувер»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл») и Джейсон Цукер («Миннесота»).

Хенрик Седин уже становился обладателем этого трофея в 2016 году. Игрокам «Миннесоты» и «Нэшвилла» ещё ни разу не удавалось выиграть данную награду.