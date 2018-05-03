«Бостон» и «Калгари» проведут два предсезонных матча в Китае

В сентябре 2018 года «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз» проведут два предсезонных матча в Шэньчжэне и Пекине, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

15 сентября в субботу «Калгари» примет «Бостон» в «Спортивном центре Универсиады» в Шэньчжэне, а в среду 19 сентября «Брюинз» в качестве хозяев сыграют с «Флэймз» на «Кадиллак-Арене» в Пекине.

Клубы НХЛ проводят в Китае матчи второй год подряд. В 2017 году в Шанхае и Пекине состоялись предсезонные встречи между «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс».