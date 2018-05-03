Купер: Палат не получает похвалы, которую заслуживает, он настоящий монстр

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Бостон Брюинз» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:1, 2-1 в серии) высоко оценил игру чешского нападающего Ондржея Палата, оформившего дубль.

«Он настоящий монстр. Он один из тех парней, которые летают под радаром и не получают той похвалы, которой заслуживают. Но они и не ищут её. Таков Ондржей Палат. Это была важная игра. Они все важные в плей-офф. Нам нужно было взять матч на выезде, и прежде всего благодаря Палату нам это удалось", — цитирует Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.