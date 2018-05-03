Бывший защитник «Трактора» Иван Вишневский стал игроком «Автомобилиста», информирует официальный сайт клуба из Екатеринбурга. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне Вишневский провёл 56 игр в регулярном чемпионате в которых набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «+9» и 24 штрафных минутах. В плей-офф хоккеист принял участие в 16 матчах, где забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи, заработав «+3».

30-летний защитник помимо «Трактора» в КХЛ выступал за «Атлант», «Салават Юлаев» и «Торпедо». В общей сложности он отыграл 410 матчей, набрав 112 (43+69) очков при показателе полезности «-24» и 158 минутах штрафа.