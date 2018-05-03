Бывший нападающий «Барыса» Линден Вей пополнил состав ЦСКА, информирует официальный сайт московского клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В 50 матчах минувшего сезона на его счету 17 шайб и 35 результативных передач. Канадский форвард на момент разрыва контракта с клубом из Астаны занимал третье место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая только форвардам СКА Илье Ковальчуку и Никите Гусеву.

После ухода из «Барыса» Вей продолжил свою карьеру в «Цюрих Лайонс», где набрал 8 (2+6) очков в 15 встречах. Вместе с «Цюрихом» Вей стал чемпионом Швейцарии.

В составе сборной Канады 26-летний форвард стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2018 года. В 6 матчах турнира на его счету 1 голевая передача.