«Салават» отдал ЦСКА права на Слепышева, взамен получив Основина и Сергеева

Московский ЦСКА приобрел права на нападающего Антона Слепышева у «Салавата Юлаева», уфимский клуб взамен получил защитника Артёма Сергеева и форварда Вячеслава Основина.



23-летний Слепышев в регулярном чемпионате—2017/18 принял участие в 50 матчах, сумев записать на свой счёт 12 (6+6) очков при показателе полезности "-4". 24-летний Основин в прошедшем сезоне выступал за «Сибирь», проведя 53 игры и набрав 23 (11+12) очка. 25-летний Сергеев провёл в чемпионате за ЦСКА 38 матчей, сделав пять результативных передач.

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