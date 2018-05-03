Нападающий Вячеслав Литовченко подписал контракт с «Автомобилистом»

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт с нападающим Вячеславом Литовченко, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение с 28-летним хоккеистом заключено на один сезон.



В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Литовченко принял участие в 43 играх за хабаровский «Амур», сумев записать на свой счёт 17 (9+8) баллов при показателе полезности "-2" и восьми минутах штрафного времени. Всего в КХЛ на счету игрока 324 матча и 75 (35+40) очков.

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