Защитник «Коламбуса» Веренски выбыл на срок до полугода

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски сегодня, 3 мая, утром перенёс операцию на плечевом суставе. Как сообщает официальный «твиттер» клуба, 20-летний хоккеист будет вынужден пропустить около пяти-шести месяцев.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Веренски принял участие в 77 встречах, сумев записать на свой счёт 37 (16+21) баллов при показателе полезности "+8" и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 22,5 минут за встречу.



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