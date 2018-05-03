Ларсен: некоторые в России пьют кумыс, но я пока не готов так далеко зайти

Датский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Филип Ларсен поделился мнением о ЧМ-2018 и сказал, что пока не готов пить кумыс.



«Чемпионат мира в Дании? Когда мне было только десять лет, в это было просто невозможно поверить. Даже пять лет назад это казалось нереальным. Кажется, будут хорошие пару недель.



Как бы оценил свой сезон в КХЛ? Хороший сезон. У нас была хорошая команда, но у нас не получилось зайти далеко. Думаю, в следующем году получится.



Пробовал ли кумыс? Это лошадиное молоко с алкоголем! Никогда не пробовал, но знаю, что некоторые россияне его пьют. В такие моменты думаю, что лучше уйти. Может, в определённый момент я зайду настолько далеко, что попробую его. Но пока мне не хватает смелости», — приводит слова Ларсена официальный сайт ИИХФ.