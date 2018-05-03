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Генменеджер Канады: мы взяли на ЧМ лучших из доступных игроков, НХЛ молодеет

Генменеджер Канады: мы взяли на ЧМ лучших из доступных игроков, НХЛ молодеет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира—2018.

«Мы взяли лучших из тех, кто был доступен. Поймите, такова нынче НХЛ, молодеющая с каждым годом. Юные парни приходят в лигу полностью к ней готовыми. В то же время у нас есть опытные ребята, такие как Райан О'Райлли или Джордан Эберле. Они многое повидали. Побеждали на международном уровне. И передадут опыт. Мы первые в мировом рейтинге. И хотим остаться на том же месте. На мой взгляд, этот состав способен добиться поставленной задачи», — цитирует Бурка официальный сайт НХЛ.

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