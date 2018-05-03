Генменеджер Канады: мы взяли на ЧМ лучших из доступных игроков, НХЛ молодеет

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк прокомментировал состав национальной команды на чемпионат мира—2018.



«Мы взяли лучших из тех, кто был доступен. Поймите, такова нынче НХЛ, молодеющая с каждым годом. Юные парни приходят в лигу полностью к ней готовыми. В то же время у нас есть опытные ребята, такие как Райан О'Райлли или Джордан Эберле. Они многое повидали. Побеждали на международном уровне. И передадут опыт. Мы первые в мировом рейтинге. И хотим остаться на том же месте. На мой взгляд, этот состав способен добиться поставленной задачи», — цитирует Бурка официальный сайт НХЛ.



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