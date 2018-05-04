КХЛ подтвердила переходы Карсумса и Гудачека в «Спартак»

Континентальная хоккейная лига подтвердила переходы нападающего Мартиньша Карсумса и голкипера Юлиуса Гудачека в «Спартак». Об этом ранее сообщал «Чемпионат». Оба хоккеиста заключили соглашения на один сезон.

32-летний Карсумс выступал за московское «Динамо» с сезона-2013/14. В минувшем чемпионате он сыграл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (3+12) очков.

29-летний Гудачек в минувшем сезоне выступал за «Северсталь» и одержал 23 победы в 48 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 92,0 и коэффициенте надёжности 2,24. В плей-офф Гудачек в серии со СКА проиграл четыре матча из четырёх, отражая 90,1% бросков при коэффициенте надёжности 3,66.