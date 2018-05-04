Береглазов: тему НХЛ не закрыл, если будет шанс, возможно, съезжу ещё раз

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов поделился мыслями о своём сезоне, по ходу которого он вернулся в «Магнитку» из системы «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Несколько раз, когда сезон в НХЛ уже начался, Величкин говорил мне: «Смотри, подумай. Мы в любом случае хотим тебя вернуть. Если что, ждём». Дальше он просто дал мне время, а я смотрел, как складывается ситуация. Когда в ноябре понял, что надо что-то менять, связался с Величкиным, и вопрос быстро был решён.

Перестройка в «Рейнджерс»? Смотрел и читал новости про это. Из фарм-клуба «Хартфорд» в основную команду пробилось много молодых защитников, с которыми я выступал в АХЛ. Они даже уже сыграли в первых трёх или четырёх матчах в НХЛ. Это здорово. Было много факторов, от которых зависела моя судьба в «Рейнджерс». Как минимум фактор игрового времени имел ключевую роль. Я его не потерял, уехав из АХЛ в КХЛ. Не говоря уже о других факторах, о которых я промолчу.

Автобусные поездки в АХЛ? Три игры подряд в таком режиме играть неприятно. Сыграл матч, прыгнул в автобус, приехал в другой город, на следующий день сыграл, опять в автобус, на следующий день — снова на лёд. Приходится играть в термобелье, чтобы ноги не опухали. Неприятно и тяжело. В дальние поездки я не ездил. Три с половиной часа максимум.

Закрыта ли тема НХЛ? Не могу загадывать наперёд. Но совсем точно не закрыл. Если будет шанс, возможно, съезжу ещё раз», — цитируют Береглазова «Известия».