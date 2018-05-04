Сборная России почти в три раза перебросала Францию за два периода игры

Сборная России проводит стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Наша команда играет с соперниками из Франции и после второго периода ведёт со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



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Дубль в составе россиян оформил Кирилл Капризов, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Павел Бучневич и Евгений Дадонов.

По итогам 40 минут игры сборная России почти в три раза перебросала соперника: 22-8. Также подопечные Ильи Воробьёва оказались сильнее на точке вбрасывания: 19-12. Россияне реализовали единственное большинство в матче, французы не сумели воспользоваться двумя попытками.