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Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018

Сборная США в серии буллитов переиграла Канаду на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная США выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. В серии буллитов была обыграна команда Канады со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Райан О'Райлли, Антони Боливье, Колтон Парэйко. У команды США дубль оформил Дилан Ларкин, ещё по одному точному броску на свой счёт записали Андерс Ли и Джонни Годро. Автором победного буллита стал Кэм Аткинсон.

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ЧМ-2018
04 мая 2018, пятница. 17:15 МСК
США
5 : 4
1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0
Канада
0:1 – Дюбуа (Хорват) – 00:47 (5x5), 0:2 – О'Райлли (Бейли) – 12:23 (5x5), 1:2 – Ли (Томпсон, Дебринкэт) – 13:59 (5x5), 2:2 – Ларкин (Крайдер, Истерли) – 20:43 (5x5), 3:2 – Годро (Кейн, Коулман) – 30:00 (5x5), 3:3 – Бовилье (Экблад, Барзал) – 37:53 (5x5), 4:3 – Ларкин (Крайдер, Аткинсон) – 43:27 (5x5), 4:4 – Парэйко (Макдэвид) – 50:48 (5x5), 5:4 – Аткинсон – 65:00 ( ПБ)
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