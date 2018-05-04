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Дадонов: сборная России не впадёт в эйфорию после крупной победы над Францией

Дадонов: сборная России не впадёт в эйфорию после крупной победы над Францией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов подвёл итоги матча с командой Франции (7:0) на чемпионате мира.

«Интересно ли было наблюдать за игрой нашего звена? Не знаю. Это мой первый матч с Павлом Дацюком. Думаю, с ним играть всем интересно. Капризов же — достаточно техничный парень, очень умный в хоккее: была лёгкость во взаимопонимании, было не сложно понять, что он собирается делать.

Не думаю, что команда впадёт в эйфорию после крупной победы. Тренерский штаб покажет, что мы сегодня делали неправильно, изъяны у нас есть. Считаю, были отрезки, в которых мы выглядели не самым лучшим образом. Нам всё покажут на видео и объяснят, на что обратить внимание. Команда собралась пару недель назад, кто-то из ребят подъехал чуть позже, но, думаю, от матча к матчу сыгранность будет все лучше и лучше», — приводит слова Дадонова официальный сайт ФХР.

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