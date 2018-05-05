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Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 5 мая: дерби Чехии и Словакии

Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 5 мая: дерби Чехии и Словакии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

5 мая, во второй игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся шесть матчей. В Копенгагене встретятся сборные Швейцарии и Австрии, Франции и Беларуси, Чехии и Словакии, а в Хернинге померятся силами сборные Норвегии и Латвии, Финляндии и Южной Кореи, а также Дании и США. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

13:15 (мск). Группа А. Швейцария – Австрия

ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 13:15 МСК
Швейцария
Австрия

13:15. Группа В. Норвегия – Латвия

ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 13:15 МСК
Норвегия
Латвия

17:15. Группа А. Франция – Беларусь

ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 17:15 МСК
Франция
Беларусь

17:15. Группа В. Финляндия – Южная Корея

ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 17:15 МСК
Финляндия
Южная Корея

21:15. Группа А. Чехия – Словакия

ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 21:15 МСК
Чехия
Словакия

21:15. Группа В. Дания – США

ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 21:15 МСК
Дания
США
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