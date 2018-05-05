Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Сборная Дании с победы над Германией стартовала на домашнем ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Дании с победы над Германией стартовала на домашнем ЧМ-2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Дании выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране. В серии буллитов была обыграна команда Германии со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Этой встречей команды завершили первый игровой день начавшегося чемпионата мира.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

В составе немцев заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Ясин Эхлиз. У команды Дании точные броски на свой счёт записали Йеспер Йенсен и Фредерик Сторм, автором победного буллита стал Франс Нильсен.

ЧМ-2018
04 мая 2018, пятница. 21:15 МСК
Германия
2 : 3
0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1
Дания
0:1 – Йенсен (Йенсен, Нильсен) – 28:44 (5x4), 1:1 – Драйзайтль (Эхлиз) – 32:12 (5x5), 1:2 – Сторм (Хардт, Ларсен) – 35:17 (5x4), 2:2 – Эхлиз (Драйзайтль, Мюллер) – 50:43 (5x5), 2:3 – Нильсен – 65:00 ( ПБ)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Рейтинг вратарей ЧМ-2018. Слабое звено России, выше даже Дания
Очень хочется, чтобы Кошечкин и Ко доказали обратное.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент