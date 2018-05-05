Сборная Дании с победы над Германией стартовала на домашнем ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Дании выиграла свой стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране. В серии буллитов была обыграна команда Германии со счётом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Этой встречей команды завершили первый игровой день начавшегося чемпионата мира.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



В составе немцев заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Ясин Эхлиз. У команды Дании точные броски на свой счёт записали Йеспер Йенсен и Фредерик Сторм, автором победного буллита стал Франс Нильсен.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»