Бержерон забросил после отличной атаки «Бостона» в меньшинстве

В четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:3, идёт третий период).

В середине третьего периода нападающим «Бостона» удалось провести результативную атаку играя в меньшинстве. Брэд Маршан перехватил шайбу у двух игроков «Лайтнинг», убежал к чужим воротам и выдал отличную передачу на Патриса Бержерона, который удачным касанием шайбы переправил шайбу в ворота Андрея Василевского. Для канадского центрфорварда эта шайба стала 2-й в матче и 6-й в нынешнем плей-офф.

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