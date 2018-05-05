Купер: хороший знак в том, что мы выигрывали и без голов Кучерова и Стэмкоса

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился впечатлениями от четвёртой игры серии с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ, 3-1 в серии), отметив голы Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова.



«Для нас было хорошим знаком то, что мы продолжали выигрывать даже тогда, когда они (Кучеров и Стэмкос) не забивали. Это было делом времени. Как будто бы Стэмкос сказал: „С меня достаточно“ — и заколотил эту шайбу. Очевидно, это был важнейший для нас гол», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.