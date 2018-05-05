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Кэллахан: не вижу разницы, лизнул меня Маршан или плюнул в лицо

Кэллахан: не вижу разницы, лизнул меня Маршан или плюнул в лицо
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан прокомментировал действия форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана в четвёртом матче серии (4:3 ОТ, 3-1 в серии). Напомним, Маршан, несмотря на запрет Национальной хоккейной лиги, лизнул Кэллахана во время игры.

«Жаль, что он опускается до такого. Я не вижу разницы – лизнуть кого-то или плюнуть в лицо. Для меня это то же самое, если не хуже», – приводит слова Кэллахана североамериканский журналист Джо Смит в своём «твиттере».

Посмотреть видео также можно в «твиттере» NBC.

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