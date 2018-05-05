Тренер сборной Швеции может потерять глаз из-за отслоения сетчатки

Петер Попович, один из помощников главного тренера сборной Швеции на нынешнем чемпионате мира, не смог присутствовать на матче своей команды со сборной Беларуси из-за проблем со зрением. Тренера увезли в больницу непосредственно перед игрой — врачи диагностировали проблемы с сетчаткой глаза.



«Пару дней назад я почувствовал, что глаз сильно чешется, появилось раздражение. Выяснилось, что часть сетчатки отслоилась, и, если не принять срочных мер, может наступить слепота. Для меня это стало шоком», — приводит слова Поповича Afonbladet.



«Мы надеемся, что он сможет вернуться в команду в самом ближайшем будущем. Попович — человек с огромным опытом и энергией, Это настоящий лидер для нас», — отметил капитан шведов Микаэль Баклунд.



Отметим, что Попович сыграл почти 500 матчей в НХЛ, а в штате национальной команды работает с 2011 года.

Холодный душ из Швеции. Беларусь не готова к чудесам И дальше им легче не будет.