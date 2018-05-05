Стэмкос: у «Тампы» опытный костяк, в который добавили несколько победителей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о большом опыте состава «молний».



«Если вы посмотрите на нас, мы представляем собой крайне опытную группу. Мы не смотрим на возраст игроков, но смотрим на опыт матчей на этом уровне. Костяк команды, который доходил до этой стадии уже несколько раз, по-прежнему в строю. А потом ещё появляются такие люди, как Жирарди, Макдона, Миллер и Куниц — те, что побеждали в этой лиге. Они знают, что надо делать в это время года», — цитирует Стэмкоса официальный сайт лиги.

Кучеров наконец-то забил! А Маршан снова лизнул соперника Голы — голами, но никогда ещё слова «хоккей» и «лизать» не употреблялись вместе так часто.