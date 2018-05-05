Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией

Игра в кошки-мышки с логикой. Что не так с выбором вратарей сборной России

Эмиль Гарипов в игноре, Илья Сорокин вне заявки, а 35-летний Василий Кошечкин – первый номер. С вратарями на чемпионат мира что-то не так.