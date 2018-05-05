Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией

Голкипер сборной России Василий Кошечкин начнёт в воротах матч чемпионата мира 2018 года с командой Австрии, сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. Напомним, во встрече со сборной Франции Кошечкин также выполнял роль основного вратаря, отразив 10 бросков по своим воротам.
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Игра в кошки-мышки с логикой. Что не так с выбором вратарей сборной России
Эмиль Гарипов в игноре, Илья Сорокин вне заявки, а 35-летний Василий Кошечкин – первый номер. С вратарями на чемпионат мира что-то не так.