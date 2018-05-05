Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией

Кошечкин будет защищать ворота сборной России в матче с Австрией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Голкипер сборной России Василий Кошечкин начнёт в воротах матч чемпионата мира 2018 года с командой Австрии, сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов. Напомним, во встрече со сборной Франции Кошечкин также выполнял роль основного вратаря, отразив 10 бросков по своим воротам.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

Игра в кошки-мышки с логикой. Что не так с выбором вратарей сборной России
Эмиль Гарипов в игноре, Илья Сорокин вне заявки, а 35-летний Василий Кошечкин – первый номер. С вратарями на чемпионат мира что-то не так.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент