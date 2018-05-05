Анисимов: посмотрел хайлайты матча Канада — США, уровень ЧМ-2018 хороший

Нападающий сборной России Артём Анисимов высоко оценил уровень соперников на чемпионате мира — 2018.



«Планировал отпуск, когда меня вызвали в сборную. Я хорошо отдохнул, подготовился и потренировался. Было время. Да, пришлось сдавать билеты. Форму не потерял, пока отдыхал после сезона. Она в раздевалке спокойно висела!



Насколько Бучневич похож на Кейна или Панарина? Он похож на Бучневича, играет в своём стиле. Тяжело сравнивать одного игрока с другим, каждый играет по-своему. У кого-то одно получается хорошо, у кого-то другое. Подстраиваться под него не тяжело. Это хоккей, играем, разговариваем, находим взаимопонимание.



В Чикаго и в Копенгагене одинаково дорого.



Первые матчи сборной на чемпионате мира – не разминочные. Каждая игра важна, нельзя недооценивать соперника. Любая команда может преподнести сюрприз. Настраиваемся сейчас на сборную Австрии. Кого знаю из этой команды? Томас Ванек (Ванек не сыграет на ЧМ-2018. – Прим. «Чемпионата»).



Кое-чем был недоволен в прошлом матче. Надо было в обороне чуть построже сыграть, есть маленькие недочёты, надо их подкорректировать, и всё хорошо будет. Надо прибавлять в игре без шайбы. Расслабленности во втором периоде матча с Францией не было, просто французы темп взвинтили, побежали играть агрессивно. Видимо, мы оказались к этому неготовы, пришлось переламывать ход встречи по ходу второго периода. Игра была хорошая, интересная, на хороших скоростях. Играли и получали удовольствие. Хайлайты матча США – Канада посмотрел, но по обзору непонятно, как игра развивалась. Уровень турнира хороший», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Голевой пир из-за океана. Волшебный хоккей от Макдэвида и Кейна! Аттракцион неслыханной щедрости — это про них. И никакой силовой игры.