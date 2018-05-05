Р. Ротенберг: в сборной России нет отказников, у Радулова травма спины

Первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с отсутствием в составе сборной нескольких игроков, которые уже закончили сезон в НХЛ.



«Понятие отказников начинает возвращаться? Это ваше личное мнение, у нас нет отказников. У нас ситуации все связаны с травмами. У Радулова тоже была травма. Мы получили заключение из «Далласа», у него травма спины, поэтому он не смог приехать. Он играл в футбол? Может, тогда вам стоит сообщить об этом в «Даллас»?»— передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Обязательно нужно оставить места для игроков НХЛ». Без них мы провалимся? Действительно ли Галиев и Ткачёв смотрелись слабее остальных сборников?