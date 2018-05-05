Эмиль Гарипов принял участие в городском субботнике

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов принял участие в общегородском субботнике, информирует официальный сайт клуба. Гарипов был среди тех жителей Казани, которые занимались благоустройством парка им. Горького. После окончания субботника все желающие получили возможность взять автограф у голкипера «Ак Барса», а также сфотографироваться с ним и с Кубком Гагарина.



«Любые общегородские мероприятия важны. Особенно для нас — тех, кто родился и вырос в Казани. В школе мы постоянно принимали участие в субботниках. Сейчас из-за плотного графика получается далеко не всегда. Но, когда есть возможность, лично я с удовольствием принимаю участие в жизни города», — рассказал Гарипов.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» клуба.